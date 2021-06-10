رابط ext sshr mocs gov om تسجيل دعم الأجور بسلطنة عُمان للعمل بالقطاع الخاص

رابط ext sshr mocs gov om الذي قامت وزارة العمل في سلطنة عُمان بإتاحة التسجيل فيه في برنامج دعم الأجور للمواطن العامل في السلطنة العامل في القطاع الخاص للتعرف على قرارات الوزارة الجديدة التي تهدف بالأساس إلى دعم الفرد العامل بوضع الحد الأدنى للأجر في القطاع الغير حكومي، كما قامت أيضا بإتاحة التسجيل في الوظائف بالسلطنة مع ضرورة تحديث بيانات المسجلين بالرابط للحصول على فرص للعمل جديدة.

وزارة العمل في سلطنة عُمان

حيث تولي وزارة العمل في السلطنة الاهتمام بالشباب الراغبين في الحصول على فرص للعمل جديدة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال توفير الفرص الجديدة للعمل في القطاعين وإتاحة عدد من الفرص التي تناسب الكثير من المؤهلات والمهارات الموجودة لدى الشباب، بهدف استيعاب الطاقة العاملة في الوطن وتوفير الوظائف المناسبة للجميع، وقد قامت في وقت قريب بتنزيل إعلان بضرورة تحديث بيانات الشباب على رابط وزارة العمل وذلك لإتاحة عدد من الفرص المتاح لهم للعمل في السوق العماني.

شروط برنامج دعم الأحور

قامت وزارة العمل بإتاحة التسجيل في برنامج دعم الأجور للقطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر العامل في هذا القطاع وفق عدد من الشروط والآليات الخاصة:

يبدا التسجيل بالبرنامج في 8 يونيو 2021.

يكون دعم الحد الأدنى للأجور 200 ريال عماني.

يقوم صاحب العمل بتحمّل فرق الأجر لدعم 15 ألف فرصة عمل.

يكون فترة الدعم هذا عامين.

ومن الهام ان يقوم صاحب المنشأة الخاصة بتسجيل عقد العمل في بدايته على برنامج دعم الأجور للحصول على الدعم.

تكون فترة التوظيف على الأقل هي الفترة المساوية لفترة الدعم، وهي أربعة سنوات.

ومن الهان أيضا أن يكون عقد العمل للباحثين عن العمل من الشباب.

لا يتم الاستجابة لعقد العمل بالعاملين أثناء الدراسة.

نسبة العقود تكون كالتالي ( 30% لحملة الدبلوم العام – 30% لحملة المؤهلات العملية – 40% لحملة الدبلوم فوق الثانوي).

يمكن الدخول على رابط تسجيل القوى العاملة وتحديث البيانات

رابط ext sshr mocs gov om تسجيل دعم الأجور