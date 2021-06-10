كورونا فى المغرب .. 386 إصابة جديدة و3 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة المغربية ى تقريرها اليومى، أن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، وصلت إلى 522 ألفًا و389 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 9190 حالة.

وافادت الوزارة بأن وأشارت إلى أن إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى وصل إلى 509 آلاف و958، بعد شفاء 298 شخصًا.