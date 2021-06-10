كورونا يواصل قصف تونس .. 2.102 إصابة و103وفيات فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة التونسية فى تقريرها اليومى عن الوضع الوبائى، إن الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد وصلت إلى 360 ألفًا و285، كما بلغ إجمالى الوفيات إلى 13 ألفًا و229 حالة.

وكانت الدكتور أمان الله المسعدى، عضو اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا فى تونس، قد أعلن منذ أيام، دخول بلاده فى موجة رابعة من الجائحة.