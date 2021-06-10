أنتم أبطال .. جيل بايدن تدعم جنود الجيش الأمريكى من المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، أن دعم أفراد الجيش الأمريكى هو أحد أهم أولوياتها، مشددة على أنها، والرئيس الأمريكى جو بايدن، يعتبران أفراد الجيش أبطالًا.





وقالت، خلال كلمة أمام أفراد سلاح الجو الأمريكى المتمركزين فى المملكة المتحدة، إنها تشعر بالفخر كونها بينهم، واصفة إياهم بـ سفراء الولايات المتحدة إلى العالم. وأكدت قرينة الرئيس الأمريكى أن مبادرة البيت الأبيض لدعم عائلات أفراد الجيش الأمريكى تستهدف توفير الرعاية لعائلاتهم وأطفالهم. جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وقرينته، قد وصلا إلى المملكة المتحدة، فى أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.

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