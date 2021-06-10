سكاى نيوز : استشهاد 3 عناصر من المخابرات الفلسطينية برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "سكاى نيوز" عربية أن 3 عناصر من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، استشهدوا، فجر اليوم الخميس، إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء اقتحامها مدينة جنين.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الملازم أدهم ياسر توفيق عليوى، 23 عاما، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة، 33 عاما، وجميل العمورى، استشهدوا خلال محاولتهم التصدى لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة جنين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عنصرًا آخر تعرض لإصابات حرجة نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومى. وذكرت "وفا" أن فعاليات شعبية أعلنت عن إضراب شامل فى جنين هذا اليوم حدادا على الشهداء.

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