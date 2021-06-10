ميزات جديدة لأول مرة على واتساب 4 طرق مختلفة للتواصل دون حفظ الرقم

أطلقت شركة واتساب ميزات جديدة نعرضها لكم من خلال مقالنا هذا ومن موقع ثقفني تعرف عليها سوف نعرض لكم 4 طرق مختلفة للتواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم، حيث من المعلوم للجميع كيفية التواصل مع شخص ما من خلال رقم هاتفه ولكن الجديد كيفية التواصل معه ومن غير حفظ رقم هاتفه، حيث يمكنك التواصل واتساب دون حفظ الرقم، في كثير من الأحيان قد تحتاج للتواصل مع شخص ما لا تمتلك رقمه في سجل الهاتف أو لا ترغب في تسجيله في هاتفك، واليوم من خلال مقالنا سوف نعرض لكم 4 طرق مختلفة للتواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم.

1-التواصل عبر استخدام رابط “راسلني”:

بعد فترة عصيبة من التنافس بين تطبيق واتساب والتطبيقات الأخرى المنافسة فقد أطلقت واتساب ميزة جديدة لمستخدمي واتساب تميزهم عن غيرهم ، حيث تقدم واتساب هذه الميزة لمن يرغب في جعل الأشخاص يتواصلون معه دون الحاجة لأعطائهم رقم هاتفه، تصلح هذه الخاصية للتواصل مع الأرقام الغير مسجلة، حيث تعمل خاصية رابط راسلني بطريقة سهلة حيث تعطيك رابطاً خاصاً برقمك ويمكن لأي شخص يضغط على هذا الرابط أن يتواصل معك دون أن يعرف رقم هاتفك سابقاً، ويمكنك التعديل على الرابط لتضيف أي رقم هاتف لا ترغب في تسجيله، وهذا لأن الرابط واضح وسهل الاستخدام، وكل ما عليك فعله هو اضافة رقم الهاتف في نهاية هذا الرابط https://wa.me/NUMBER ثم وضعه في المتصفح الذي تستخدمه سواءً كان على الهاتف او الكومبيوتر، وهذا يعني أن تزيل كلمة Number وتضع مكانها رقم الهاتف، ولذا إن كان رقم الهاتف مثلا هو 01212545867 ستقوم بوضعه مكان Number ليصبح الرابط بالشكل التالي: 01212545867/https://wa.me والآن قم بنسخ الرابط ووضعه في المتصفح ليظهر لك الصفحة التالية: ويمكنك الآن الضغط على Continue to chat لتبدأ في التواصل عبر واتساب، وتعمل هذه الطريقة مع هواتف الايفون والاندرويد وتطبيقات جهاز الكومبيوتر أيضاً.

2- التواصل من خلال مجموعات واتساب:

والطريقة الثانية والتي تعمل على كيفية التواصل مع أحد الاشخاص بدون حفظ رقم هاتفه ، فمن خلالها يمكن للشخص المتستفيد التواصل مع أي شخص مشترك فالمجموعات التي تكون عضو فيها، حتى في حالة إن لم تقم بتسجيل رقم هاتفه لديك، حيث تتيح منصة واتساب إمكانية الرد على الرسائل بشكل خاص بعيداً عن المجموعة يجب على المستقبل أن يوافق على استقبال الرسالة في البداية، ويمكنك القيام بهذا من خلال الضغط مطولاً على الرسالة في هواتف ايفون التي تدعم خاصية 3D touch واختيار Reply Privately، وأما في هواتف أندرويد فيمكنك الوصول لهذا الاختيار عن طريق تحديد الرسالة ومن ثم الضغط على علامة النجوم الثلاثة في الأعلى واختيار Reply Privately، ويمكنك أيضاً الضغط على رقم هاتف المستخدم، ومن ثم اختيار ارسال رسالة إليه.

3- منع واتساب من التواصل إلى أرقام الهواتف على أيفون:

ونعرض لكم الطريقة الثالثة لكيفية إرسال رسالة أو عمل محادثة مع رقم لا تحتفظ به، حيث يمكنك منع واتساب من الوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة على الأيفون، هذا سيجعل جميع المحادثات تظهر في هاتفك دون أسماء، ولذا لا تقم باستخدام هذه الطريقة إلا إن كنت تحتاج حقاً لهذا الأمر أو كنت تستخدمها من هاتف الأعمال وليس هاتفك الشخصي، حيث تستطيع منع واتساب من الوصول إلى الأسماء المسجلة عن طريق التوجه إلى إعدادات الهاتف ومن ثم الخصوصية، عندما تصل إلى صفحة الخصوصية أبحث عن جهات الاتصال وقم بفتحها، وبعد ذلك أبحث عن واتساب وقم بإزالة العلامة من جواره، والآن ستجد جميع المحادثات على هاتفك أصبحت بدون أسماء وأصبحت قادراً على التواصل مع الاشخاص دون تسجيل أرقامهم.

4- استخدام Shortcut Siri في نظام IOS 14.0:

وهناك طريقة أخرى تستخدم لهواتف الأيفون الذكية ذات النظام الحديث، حيث قدمت آبل في تحديث iOS 14.0 خاصية جديدة تدعى Shortcuts، وهي اختصارات يتم برمجتها سابقاً حتى تسهل عليك استخدامها وتصل لها بسرعة، ويمكنك تحميل هذه الاختصارات من على الانترنت وتثبيتها على هاتفك، يجب أن تسمح بتشغيل الاختصارات التي يتم تحميلها من على الانترنت أولاً، ولتقوم بتفعيل الاختصارات التي يتم تحميلها من على الانترنت توجه إلى قائمة الاعدادات ومن ثم الاختصارات وتفعيل اختيار allow untrusted shortcuts، والآن قم بتحميل الاختصار من خلال جوجل بلاي او اى مصدر للتحميل وبعد ذلك ستجده في قائمة My Shortcuts، وعندما تقوم بتفعيل الاختصار سيطلب منك ادخال الرقم، وهنا تحتاج لادخال الرقم دون علامة + ولكن مع كود الدولة الخاصة بك.

وبعد عرضنا لأربع طرق مختلفة للتواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم مما تفيد مستخدمي واتساب وتجعل من تطبيق واتساب مميز عن غيره من التطبيقات الأخرى بطرحه هذه الميزات الجديدة والتي تفيد كثيرا مستخدمي واتساب.