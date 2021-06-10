نصر الله : لدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى

دوت الخليج :- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الثلاثاء "أنا بحمد الله بينكم ولدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى المبارك".
وأضاف نصرالله خلال كلمة في الذكرى الـ30 لتأسيس قناة "المنار": "ما زلت أحلم وأحمل أملا كبيرا بالصلاة سويا في المسجد الأقصى".
وتابع قائلا: "أشكر كل الذين عبروا عن محبتهم خلال خطاب 25 مايو نتيجة وضعي الصحي وأشكر كل من عبر عن محبته واعتز بذلك وأطئمن كل المحبين أن وضعنا بخير".
وتحتفل قناة "المنار" بعيدها الثلاثين واستقبلت صباح اليوم الثلاثاء وفودا ضمت شخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية عربية ولبنانية وفلسطينية.
المصدر: ار تي
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