جدة - نرمين السيد - وقال موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام فى بيرو، إن الحادث وقع فى الجبال، حيث انحرفت الحافلة التى كانت تقل 33 راكبًا، عن الطريق، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، فسقطت فى وادٍ يبلغ عمقه نحو 200 متر.
ولا تزال فرق الإغاثة تواصل أعمالها فى المنطقة، والبحث عن المفقودين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 17 شخصا عقب حادث سقوط حافلة فى بيرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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