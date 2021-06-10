مصرع 17 شخصا عقب حادث سقوط حافلة فى بيرو

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام فى بيرو، إن الحادث وقع فى الجبال، حيث انحرفت الحافلة التى كانت تقل 33 راكبًا، عن الطريق، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، فسقطت فى وادٍ يبلغ عمقه نحو 200 متر.

ولا تزال فرق الإغاثة تواصل أعمالها فى المنطقة، والبحث عن المفقودين.