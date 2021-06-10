الهند تسجل 6148 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الهند اليوم الخميس زيادة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا حيث أعلنت عن 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون.
فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.
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