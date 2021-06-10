تمديد صلاحية الإقامات المنتهية وتأشيرات الدخول والخروج بالسعودية بالتفاصيل

تمديد صلاحية الإقامات المنتهية وتأشيرات الدخول والخروج من وإلي المملكة العربية السعودية هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يهتم بها العديد من الفئات المختلفة من الوافدين إلي المملكة, وكذلك أيضا يشغل بال المقيمين بالمملكة, والراغبين في الدخول أو الخروج من وإلي المملكة. حيث قد تم إصدار أوامر ملكية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد صلاحية التأشيرات والإقامات ويأتي ذلك كإيضاح لجميع الوافدين إلي المملكة وكذلك المقيمين والحاصلين علي تأشيرات الزيارات لذويهم بالمملكة بعد شعورهم بالقلق الشديد إيذاء تأشيراتهم المنتهية أو التي على وشك الانتهاء وخاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع وسيتم شرح تفاصيل الأوامر الملكية الخاصة بهذا الشأن خلال هذا المقال.

تمديد صلاحية الإقامات المنتهية وتأشيرات الدخول والخروج من وإلي المملكة

وقد أعلنت مديرية الجوازات السعودية عن أنه إنفاذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فقد تقرر تمديد صلاحية الإقامة للمقيمين بالمملكة, وكذلك تأشيرات الزيارات, وأيضا تأشيرات الخروج والدخول إلي المملكة علي أن يكون ذلك آلياً وبدون أي رسوم أو مقابل مادي علي صاحب التأشيرة وذلك حتي تاريخ 21/12/1441 الموافق 31/7/2021.

وقد تقرر تمديد تأشيرات الدخول والخروج وكذلك الإقامات والتي تخص الدول العشرون (20) المعلق أو المؤجل قدومهم إلي المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية والمعلن عنهم خلال شهر فبراير 2021 من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة الموجودين بالمملكة سواء المواطنين أو المقيمين بها, وأيضاً شملت هذه الأوامر الملكية تأشيرات الزيارات للزائرين الموجودين خرج البلاد لهذه الدول فقط. والحقيقة لم تكن هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها المملكة بمثل هذه الخدمات فقد تم تمديد تأشيرة السياحة للعالقين بالمملكة في وقت سابق.

حيث أعلنت مديرية الجوازات عن أنه سيتم التنسيق مع كل من وزارة المالية بالمملكة وكذلك مركز المعلومات الوطني علي تمديد صلاحية التأشيرات آلياً وبدون أي رسوم أو مقابل مادي وبدون الحاجة إلي تواجد صاحب التأشيرة في مقرات الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن.

وكان ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل التخفيف عن الوافدين بالمملكة, والتي يتضح فيها الحرص الدائم من المملكة بتطوير الخدمات وإصدار القرارات التي تساعد هذه الفئة والشريحة الكبيرة علي العيش بالمملكة في أمان وسط ذويهم أو أثناء عملهم.