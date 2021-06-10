الهند تسجل أعلى عدد وفيات بـ كورونا خلال يوم واحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل أعلى زيادة فى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى يوم واحد فى العالم، حيث رصدت 6.148 وفاة جديدة على مدى الـ 24 ساعة الماضية.





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