جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجى ريابكوف، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الجانب الروسى يأمل أن يجلب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى جو بايدن، فى جنيف إجابات على العديد من الأسئلة.
وفى وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجى ومسألتى أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يتوجه إلى جنيف فى 16 يونيو للقاء بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.