عاجل.. مصرع 12 شخصا فى تحطم طائرة عسكرية بـ ميانمار

جدة - نرمين السيد - ونقلت بوابة "إيراوادى" الإخبارية، عن إدارة خدمات الإطفاء قولها إن "الطائرة تحطمت بالقرب من قرية "أنيساكان" التابعة لبلدة "بيين أوو لوين" على مشارف مدينة "ماندالاى".

وأضافت الإدارة أنه "تأكد مصرع 12 شخصاً على الفور، فيما كان على متن الطائرة 16"، دون مزيد من التفاصيل.