جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "الرؤية" الإماراتى، كانت الحافلة التى توقفت أمام المبنى تقل 17 شخصاً عندما وقع الحادث فى مدينة جوانجو فى جنوب غرب سول.
وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية، أن 9 ركاب قُتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة، وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.
ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذى قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقاً فيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 9 أشخاص فى انهيار مبنى على حافلة بكوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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