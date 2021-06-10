مصرع 9 أشخاص فى انهيار مبنى على حافلة بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "الرؤية" الإماراتى، كانت الحافلة التى توقفت أمام المبنى تقل 17 شخصاً عندما وقع الحادث فى مدينة جوانجو فى جنوب غرب سول.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية، أن 9 ركاب قُتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة، وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذى قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقاً فيه.