لقي رجل أمن تركي مصرعه وأصيب آخر في هجوم مسلح وقع على قاعدة عسكرية بمنطقة بيرفاي بولاية سييرت شرقي تركيا. وأفادت وسائل إعلام تركية أن الهجوم شنه حزب العمال الكردستاني، وتم نقل المصاب إلى المشفى. وأصدر مكتب محافظ سييرت بيانا أفاد بأن عناصر حزب العمال الكردستاني هاجمت قاعدة “ديجيرمينتاشي” في قرية دوغان. وتواصل قوات الأمن التركية تمشيط المنطقة لتوقيف العناصر التي نفذت الهجوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل رجل أمن تركي وإصابة آخر بهجوم مسلح بقاعدة عسكرية شرقي تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.