سعر الدولار اليوم الخميس في السودان 10 يونيو 2021

يهتم السودانيون جميعًا بمتابعة أسعار الدولار أمام الجنية، وذلك نظرًا لما قامت به الحكومة في فبراير من هذا العام، بعملية تعويم الجنية السوداني، مما أثار الكثير من المخاوف لدي المواطن السوداني على الاقتصاد، وظروف المعيشة لديه، وكان سعر الجنية السوداني قد شهد استقرارا على مدار الشهرين السابقين، ليبدأ مرحلة جديدة يبدأ من خلالها الانهيار أمام الدولار والعملات الأخرى، إلى أن أقترب سعر الدولار في بعض الأحيان من حاجز الـ 500 جنية، مما ترتب علي زيادة جنونية في أسعار السلع الغذائية والوقود، وفى حال أستمر هبوط الجنية بتلك الطريقة، فإن المواطن سوف يتحمل مشقة كبيرة جدًا نتيجة لتابعيات التعويم، وقرارات صندوق النقد الجوي.

اسعار الدولار فى السودان

شهد الجنية السوداني اليوم الخميس 10 يونيو 2021 انخفاضاً جديدًا أمام العملات الأخرى ومنها الدولار، حيث تباينت الأسعار مقابل الجنية، وذلك من خلال البنك المركزي السوداني، كما أن أسعاره جاءت كالتالي:

سجل سعر شراء الجنية السوداني مقابل الدولار 428.3698، في حين سجل سعر البيع 431.5826، أيضًا شهد الجنية السوداني تراجعًا أما الدولار والعملات المختلفة في السوق السوداء،

من ناحية أخري أرتفع سعر الريال السعودي أما الجنية وذلك لدي البنك المركزي، ليسجل سعر الشراء 113.61، في حين بلغ سعر البيع 114.47.

أما الدَّرْهم الإماراتي فقد بلغ 115.98 جنية للشراء، والبيع 116.82 جنية سوداني.

سعر الدينار الكويتي فقد تراجع قليلًا ليبلغ 1408.68 للشراء، بينما البيع فقد بلغ 1419.29 جنيه.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني

من ناحية أخري كانت الحكومة السودانية قد أقرت زيادات ضخمة على سعر الوقود، وذلك مساء الثلاثاء الماضي، كانت قد وصلت إلى 100%، حيث جاءت أسعار الوقود سعر لتر البنزين 290 جنيه سوداني، أما سعر الجازولين، فقد ارتفع إلى 285 جنيه سوداني، ويأتي ذلك الارتفاع نتيجة لانهيار الجنية أما العملات الأجنبية الأخرى، كما يرجع خبراء الاقتصاد الانهيار المتكرر لسعر الجنية أمام الدولار بسبب تجار العملة، والذين يقومون بعمل مضاربات فيما بينهم، من ناحية أخري كانت الحكومة السودانية، قد قامت في فبراير الماضي بتعويم الجنية، مما زاد معه ارتفاع الأسعار.