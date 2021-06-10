الأمم المتحدة: قوافل الإغاثة فى تيجراى تتعرض للنهب من أطراف الصراع

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، أشارت الأمم المتحدة إلى أن قوافل الإغاثة فى تيجراى تتعرض للنهب من أطراف الصراع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "مستويات انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية وصلت إلى مستويات تنذر بالخطر"، مشيرا إلى أن هناك نحو 350 ألف شخص فى إقليم تيجراى يعانون من المجاعة.

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