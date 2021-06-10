رئيسة المفوضية الأوروبية: مجموعة السبع ملتزمة بإنهاء كورونا فى 2022

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "مجموعة السبع ستناقش التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا"، مشيرة إلى أن المجموعة ملتزمة بإنهاء الجائحة فى عام 2022.





وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه "شهدنا خلال فترة كورونا أسوأ مرحلة بالنسبة للتعليم، إلا أن الاتحاد الأوروبى تمكن من التعامل مع تداعيات الفيروس الاقتصادية". وتابعت المسؤولة الأوروبية: "يجب أن نعرف أصل فيروس كورونا وكيف انتشر لتطوير الآليات المناسبة لعدم تكرار تفشى فيروس مماثل"، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" عربية. يذكر أن فيروس كورونا انتشر فى العالم كله وأصاب ما يقرب من 139.8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين آخرين.

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