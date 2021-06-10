انطلاق مؤتمر إعلان السلام فى أفغانستان برعاية السعودية

جدة - نرمين السيد - وتستضيف رابطة العالم الإسلامى اليوم، بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامى "إعلان السلام فى أفغانستان"، الذى يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان، فى منجز تاريخى موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام فى جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من السعودية.

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