أوروبا: سنحمى أنفسنا من تصرفات الصين التى تمس بالاستقرار

جدة - نرمين السيد - كما تطرق خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أرسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى مسألة مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أهمية تطعيم البشرية التى تعتبر أولوية مطلقة للخروج من تلك الأزمة الصحية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يطالب بالشفافية المطلقة حول أسباب أزمة كوفيد 19، مشددا على وجوب متابعة التحقيق حول منشأ الفيروس والسماح بوصول المحققين إلى كافة المواقع التى قد تثير الشبهات، أو تشكل أهمية علمية وبحثية.