جدة - نرمين السيد - كما تطرق خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أرسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى مسألة مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أهمية تطعيم البشرية التى تعتبر أولوية مطلقة للخروج من تلك الأزمة الصحية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يطالب بالشفافية المطلقة حول أسباب أزمة كوفيد 19، مشددا على وجوب متابعة التحقيق حول منشأ الفيروس والسماح بوصول المحققين إلى كافة المواقع التى قد تثير الشبهات، أو تشكل أهمية علمية وبحثية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوروبا: سنحمى أنفسنا من تصرفات الصين التى تمس بالاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.