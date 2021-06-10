سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

يهتم الجميع في لبنان بأسعار العملة، كما يبحث جميع اللبنانيين عن سعر صرف الدولار في لبنان، وذلك حرصًا منهم على متابعة كل جديد يخص الاقتصاد اللبناني، ومن المعروف أن لبنان يعاني منذ مدّة أزمة اقتصادية طاحنة، وذلك بسبب الصراعات السياسية على الساحة اللبنانية، وأيضًا نتيجة للفساد المنتشر داخليًا في جميع مؤسسات الدولة، كما تصل نسبة الفقر بين المواطنين إلى 50%، ثم أن ما حدث في المرفأ كان له كبر التأثير علي عمليات سير الاقتصاد، كما أنه ساعد في وتيرة انهيار الاقتصاد، كذلك جاءت ظروف الفيروس المستجد، لتلقي بظلالها علي مجريات الأمور، وتؤثر بدورها في كافة الأمور، مما جعل لبنان يتأخر عن دفع ديونه الخارجية في العام 2020.

سعر صرف الدولار في لبنان

زاد سعر صرف أمام الليرة اللبنانية، وذلك من خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، حيث تراوح السعر في تعاملات اليوم ما بين 14700 ليرة لبنانية إلى 14750 ليرة لبنانية، وذلك مقابل الدولار، من ناحية أخري كانت الحكومة اللبنانية قد وافقت مؤخرًا على قرض استثنائي من أجل استيراد الوقود، لتشغيل محطات الكهرباء، بما يصل قيمة ذلك القرض إلى 200 مليون دولار، وقد أعلن أن العراق سوف يزيد دعم لبنان من النفط الخام، إلى ما يصل مليون طن سنويًا، وذلك لتأمين تشغيل محطات الكهرباء.

سعر الدولار في لبنان

تواصل الليرة اللبنانية تراجعها أمام الدولار، حيث وصلت 85%، مما أدي لزيادة البطالة، وارتفاع حالات الفقر، ويتطلب الأمر للخروج من الأزمة، هو أن تستقر لبنان سياسيًا، ثم تبدأ مرحلة الإصلاح لجميع هياكل الدولة، والقضاء كذلك على بؤر الفساد داخل البلاد، واستغلال ثرواتها الاستغلال الأمثل، حتى يتم إنقاذها من الانهيار المتوقع. من ناحية أخري فقد بلغ حجم الدين العام في نهاية 2020 95.6%، وبما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك وفق ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، وقد بلغ الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي اللبناني، ما يصل قيمته إلى 17.5 مليار دولار أمريكي.