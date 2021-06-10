حساب المواطن تسجيل جديد 2021 وتقديم طلب الاعتراض

يتيح برنامج حساب المواطن من خلال خدمة حساب المواطن تسجيل جديد 2021، للمواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم، إمكانية التسجيل بكل سهولة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية، وحساب المواطن من برامج الدعم التي تم إطلاقها من الجهات المسؤولة بالمملكة، بهدف حماية الأسر بالمملكة من تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها بالفترة الأخيرة، والتي قد تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتؤثر على بعض الفئات بالمملكة من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.حساب المواطن تسجيل جديد 2021
يقوم برنامج حساب المواطن باستقبال طلبات التسجيل المقدمة من الفئات المستحقة بالمملكة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية، التي يتم من خلالها تنظيم وصول دعم البرنامج لمستحقيه، وطرح مختلف خدمات التسجيل والاعتراض وتحديث البيانات وتقديم المستندات الرسمية وغيرها من الخدمات الأخرى، ويمكن التسجيل بالبرنامج من خلال المنصة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن الإلكترونية
- قم من النافذة الرئيسية بالنقر على تسجيل جديد
- سيقوم البرنامج بفتح نافذة جديدة، قم من خلالها بإدخال بعض البيانات للتسجيل من اسم المستخدم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق المرئي.
- قم بالإطلاع على الشروط والأحكام الموضحة بالبرنامج والنقر بالموافقة عليها
- قم بالنقر على تسجيل
- ستصلك على الهاتف رسالة بها كلمة مرور مؤقتة
- قم من خلال كلمة المرور بتفعيل حساب المستخدم بالبرنامج
- قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
- قم بالنقر على تسجيل
- قم بتغيير كلمة المرور المؤقتة وتعيين كلمة مرور جديدة
- قم بتأكيد كلمة المرور بإعادة إدخالها من جديد
- قم بعدها بتسجيل الدخول لحساب المستفيد بالبيانات الخاصة به من اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بتعيينها.
يتيح برنامج حساب المواطن للمواطنين ممن تقدموا بتسجيل طلب التقديم بالبرنامج والحصول على الدعم، وكانت النتيجة غير مؤهل، تقديم طلب الاعتراض في البرنامج، في حال توفرت جميع شروط الاستحقاق المعلن عنها من الجهات المنظمة بالبرنامج، وتقديم طلب الاعتراض متاح باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن
- قم بإدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد من البرنامج من اسم المستخدم وكلمة المرور
- قم بإدخال رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول
- قم من النافذة الرئيسية بالدخول على الشكاوى والاقتراحات
- قم بكتابة الشكوى التي ترغب في تقديمها
- قم بتوضيح سبب الاعتراض
- قم بعد الانتهاء بمراجعة البيانات التي أدخلتها واضغط على تقديم الشكوى لحساب المواطن.
الوسوم
يتيح برنامج حساب المواطن من خلال خدمة حساب المواطن تسجيل جديد 2021، للمواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم، إمكانية التسجيل بكل سهولة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية، وحساب المواطن من برامج الدعم التي تم إطلاقها من الجهات المسؤولة بالمملكة، بهدف حماية الأسر بالمملكة من تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها بالفترة الأخيرة، والتي قد تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتؤثر على بعض الفئات بالمملكة من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.حساب المواطن تسجيل جديد 2021
يقوم برنامج حساب المواطن باستقبال طلبات التسجيل المقدمة من الفئات المستحقة بالمملكة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية، التي يتم من خلالها تنظيم وصول دعم البرنامج لمستحقيه، وطرح مختلف خدمات التسجيل والاعتراض وتحديث البيانات وتقديم المستندات الرسمية وغيرها من الخدمات الأخرى، ويمكن التسجيل بالبرنامج من خلال المنصة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن الإلكترونية
- قم من النافذة الرئيسية بالنقر على تسجيل جديد
- سيقوم البرنامج بفتح نافذة جديدة، قم من خلالها بإدخال بعض البيانات للتسجيل من اسم المستخدم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق المرئي.
- قم بالإطلاع على الشروط والأحكام الموضحة بالبرنامج والنقر بالموافقة عليها
- قم بالنقر على تسجيل
- ستصلك على الهاتف رسالة بها كلمة مرور مؤقتة
- قم من خلال كلمة المرور بتفعيل حساب المستخدم بالبرنامج
- قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
- قم بالنقر على تسجيل
- قم بتغيير كلمة المرور المؤقتة وتعيين كلمة مرور جديدة
- قم بتأكيد كلمة المرور بإعادة إدخالها من جديد
- قم بعدها بتسجيل الدخول لحساب المستفيد بالبيانات الخاصة به من اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بتعيينها.
يتيح برنامج حساب المواطن للمواطنين ممن تقدموا بتسجيل طلب التقديم بالبرنامج والحصول على الدعم، وكانت النتيجة غير مؤهل، تقديم طلب الاعتراض في البرنامج، في حال توفرت جميع شروط الاستحقاق المعلن عنها من الجهات المنظمة بالبرنامج، وتقديم طلب الاعتراض متاح باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن
- قم بإدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد من البرنامج من اسم المستخدم وكلمة المرور
- قم بإدخال رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول
- قم من النافذة الرئيسية بالدخول على الشكاوى والاقتراحات
- قم بكتابة الشكوى التي ترغب في تقديمها
- قم بتوضيح سبب الاعتراض
- قم بعد الانتهاء بمراجعة البيانات التي أدخلتها واضغط على تقديم الشكوى لحساب المواطن.
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