أخبار اليمن : المجلس السياسي يرحب بأي جهود تخفف من معاناة الشعب اليمني

المجلس السياسي يرحب بأي جهود تخفف من معاناة الشعب اليمنيرحب المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بكل الجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود.. مشيدا بجهود سلطنة عمان ووفد المكتب السلطاني الذي يبحث في صنعاء عددا من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني.

وأكد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت في التعاطي الايجابي مع مختلف الأفكار والرسائل بما لا يمس بالسيادة ولا ينتزع حق مشروع لأبناء الشعب اليمني.

وأشار المجلس السياسي الأعلى، إلى أن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد وإنما مكسبا من مكاسب الصمود للشعب اليمني وبطولات رجال الجيش واللجان الشعبية.

وشدد على ثلاثة مبادئ أساسية لا يمكن الحياد عنها في أي نقاشات قادمة، تتمثل في رفع الحصار ووقف العدوان جوا وبرا وبحرا وإنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليمن.

إلى ذلك أشاد المجلس بالانتصارات المحرزة من قبل الجيش واللجان الشعبية والطيران المسير والقوة الصاروخية في مختلف الجبهات وفي مقدمتها العمليات البطولية المنفذة في محور جيزان.

وجدد التأكيد أن اليمن على مشارف النصر كونه نجح في الدفاع عن السيادة والاستقلال ورفض الوصاية والتبعية وأن اليمن مع السلام المشرف الشجاع الذي يصون الأرض والعرض والكرامة ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الصابر والصامد بكل شموخ في وجه تحالف العدوان ومرتزقته منذ أكثر من ست سنوات مقدما أغلى التضحيات.

إلى ذلك اطلع الاجتماع على عدد من التقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله وأثنى على الجهود الحكومية المبذولة، ودعا الجميع إلى مضاعفة الأداء والعمل بكل الوسائل لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.