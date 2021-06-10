الجيش الأمريكى يبحث شن ضربات جوية على طالبان

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "البنتاجون يقر بإمكانية سيطرة طالبان على كابول ويضع خططا لمنع ذلك".
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ومساعديه الرئيسيين أوضحوا فى وقت سابق بأنه عقب الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، ستتوقف واشنطن أيضًا عن تقديم الدعم الجوى للجيش الأفغانى، ما لم يكن الأمر يتعلق بضرب الجماعات الإرهابية التى "يمكن أن تضر بالمصالح الأمريكية".
وكان الرئيس بايدن قد صرّح فى 14 أبريل بأنه اتخذ قرارا بإنهاء العملية العسكرية فى أفغانستان، والتى أصبحت أطول حملة عسكرية خارجية فى التاريخ الأمريكي. وبدأ بالفعل انسحاب القوات الأمريكية، ومن المتوقع أن تغادر القوات العسكرية الأمريكية كلها أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.
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