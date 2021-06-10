أسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس 10 يونيو 2021

يرتبط سعر الذهب داخل لبنان كحال جميع دول العالم، بوضع الدولار، حيث إذا أرتفع الدولار، فإن الذهب ينخفض معه، واليوم الخميس 10 يونيو 2021، كان الذهب قد شهد انخفاضا طفيفًا، وذلك بعدما شهده الدولار من ارتفاع، وكذلك بعدما أحجم العديد من المستثمرين عن القيام بأي رهان كبير أو تكهنات، وذلك قبل الاجتماع المقرر للبنك المركزي الأوربي والذي يجري الأن، وما سوف يصدر من بيانات عن حالات التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الذهب في لبنان

من المعروف أن الذهب يعتبر هو الأمان القوي، وذلك من أجلالحفاظ على اقتصاديات الدول من الانهيار، وقد لعب الذهب دورًا هامًا في إنقاذ الكثير منها، وذلك في ظل المرور بالأزمات الاقتصادية الطاحنة، وتتفاوت أسعار الذهب طبقًا لأسعاره العالمية، وتبعًا لحركة البيع والشراء داخل سوق الذهب، وفي لبنان فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية يؤدي بالتالي لارتفاع سعر الذهب، واليوم الخميس 10 يونيو شهد سعر الذهب تراجعًا طفيفًا، وذلك عن يوم امس، حيث جاءت الأسعار وفق ما تم إعلانه من خلال وسائل الإعلام المحلية كالتالي:

الذهب عيار 24: سجل سعره 91.579 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 60.62 دولار.

بينما كان سعره الأربعاء 92.792 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 60.77 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21: سجل سعره 80.134 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 53.05 دولار.

بينما بلغ سعره يوم أمس الأربعاء 81.196 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 53.17 دولار

سعر الذهب اليوم بلبنان

يعيش لبنان أزمة مالية كبيرة، وذلك بسبب الديون المتراكمة عليه، نتيجة للصراعات والخلافات التي ظلت منذ العام 1975، واستمرت حتى العام 1990، حيث تجد لبنان صعوبة في توفير الموارد اللازمة للحياة المعيشية، سواء توفير الوقود لتشغيل محطات الطاقة، أو العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل توفير السلع الأساسية، والتي تلزم للحياة المعيشية اليومية، كما تعاني الدولة اللبنانية ونتيجة لانتشار الفساد من زيادة الكثير من حالات الفقر، حتى وصلت إلي النصف، بينما يعاني الكثير من الشباب البطالة.