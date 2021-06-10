في ظل انتشار وباء كورونا في العالم أجمع ، وضعت العديد من الدول الجاذبة للأيدي العاملة بعض الاشتراطات الخاصة بها والمتماشية مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية لمجابة انتشار الوباء وانتقاله من الخارج إليها ، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة ، ومن ضمن هذه الدول دولة الكويت العربية والتي تسعي إلي منع انتشار المرض بها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم اشتراطات السفر إلي الكويت في ظل كورونا ، فإن كنت مسافراً إلي دولة الكويت العربية عليك اتباع بعض الإرشادات الصحية التي نعرضها لك في مقالنا والتي صدرت عن السلطات الصحية بدولة الكويت حفاظاً علي سلامتك وسلامة من تخالطهم وهي لا تختلف كثيراً عن الإجراءات الاحترازية للسفر من وإلي السعودية.

اشتراطات السفر إلي الكويت في ظل كورونا

وضعت حكومة الكويت بعض التعلميات الواجب اتباعها إن كنت من المسافرين إليها كالآتي :

لا يسمح بالدخول المؤقت للكويت من غير المواطنين إلا لأقارب الدرجة الأولي للمواطنين.

يسمح بدخول الدبلوماسيين وعوائلهم من الدرجة الأولي بشكل مؤقت ودائم.

يصرح للطواقم الطبية بالدخول للكويت مع عوائلهم أيضاً.

العمالة المنزلية المرافقة للكفيل الكويتي.

فئة العمالة المنزلية المسجلة علي منصة بالسلامة.

لا يسمح للمواطنون الهنود من دخول الكويت بأي صفة ما لم يتموا مدة 14 يوم حجر بأي دولة خارج الهند مباشر قبل دخول الكويت.

لابد من تسجيل المسافر علي تطبيق كويت مسافر أو علي موقع التطبيق الرسمي وتقديم البار كود الخاص بالحجز للسلطات بالمطارات.

لابد من تقديم شهادة بي سي أر تثبت سلبية المسحة لكل المسافرين فوق سن الـ 6 سنوات وتكون صالحة لمدة 72 ساعة من تاريخ الاختبار.

يجب أن تصدر شهادة البي سي أر من أحد المراكز المعتمدة عبر شبكة المرافق الطبية المعتمدة MUNA ويكون مدرجاً علي منصة الكويت مسافر.

يتم فحص أعضاء البعثات الدبلوماسية وعوائلهم بالـ PCR عند وصولهم للكويت مع إغفاءهم من التسجيل علي منصة كويت مسافر.

يرفض دخول أي مسافر تظهر عليه أعراض البرد أو العطس أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو أي أعراض لكورونا .

يتم حجر الوافدين صحياً لمدة 14 يوم علي فترتين الأولي حجر مؤسسي 7 أيام بأحد الفنادق المعتمدة والـ 7 الأخري بالمنزل.

يجري فحص PCR مرتان للوافد ، الأولي عند وصوله لمطار الكويت والثانية باليوم السادس من الحجر المؤسسي.

يقوم الوافد بتحميل تطبيق شلونك علي الهاتف وتفعيله قبل مغادرته لفندق الحجر.

فئات مستثناه من الحجر المؤسسي

علي غرار الفئات المستثناة من نظام الحجر المؤسسي بالسعودية ، فقد حددت السلطات الطبية الكويتية فئات تستثني من إجراءات الحجر المؤسسي كالآتي :

الدبلوماسيين وعوائلهم وعمالتهم المنزلية ، لا يتم أجراء الحجر المؤسسي لهم.

المرضى الكويتيين الذين أرسلوا لتلقي العلاج الطبي ومرافقيهم.

الطلاب الكويتيون الذين يدرسون ومسجلون في الجامعات الخارجية والضيوف المطلوب منهم حضور امتحانات بالخارج.

الطواقم الطبية وعائلاتهم ويجب عليهم إبراز بطاقة الهوية للسلطات بالمطارات.

الضيوف القصر غير المصحوبين بذويهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ويعفي أيضاً كل من تلقي لقاحات معتمدة من وزارة الصحة الكويتية طبقاً لبعض الاشتراطات.

ويمكنكم التعرف علي قائمة الدول الممنوع السفر منها إلي الكويت بدون إجراءات احترازية واشتراطات خاصة.