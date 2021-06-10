التحالف: أوقفنا العمليات العسكرية في اليمن بالفترة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن أوقف عملياته العسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية.
وقال التحالف في بيان، إن "عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي".
وفي السياق ذاته، نفى التحالف استهداف الفرقة الأولى مدرع في صنعاء.
وقال في البيان، إن "الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع بصنعاء غير صحيحة".
وأضاف: "لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية".
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