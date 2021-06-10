عاجل.. سلسلة انفجارات تهز معسكر الفرقة الأولى مدرع فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - قال شهود عيان بحسب قناة "العربية" الإخبارية، إن الانفجارات وقعت على فترات متقطعة، حيث سمع دوى انفجارين متتاليين عند ساعات الصباح الأولى، تلاها ثلاثة انفجارت عند منتصف النهار.

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