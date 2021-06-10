الصحة العالمية: مستوى التلقيح فى أوروبا ليس كافيا لتجنب عودة الوباء

جدة - نرمين السيد - وقال مدير الفرع الأوروبى للمنظمة، هانز كلوجه، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت إن "توزيع اللقاحات مازال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة الوباء".

وأضاف، أنه اعتباراً من هذا الأسبوع تعمل نحو 36 دولة من أصل 53 فى أوروبا على تخفيف القيود وإعادة فتح البلاد، بسبب تراجع حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19، إلا أن يجب أن نعترف أن الخطر لا يزال موجودا.

يشار إلى أن 30% من سكان المنطقة، كانوا قد حصلوا على جرعة أولى من اللقاح و17% على جرعتين.