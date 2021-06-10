فتح حساب أونلاين الراجحي بكل سهوله ومعرفه شروطه وخطوات فتحه

فتح حساب أونلاين الراجحي من اهم الخدمات التي يقدمها الراجحي والذي اعلن عنه المصرف عن طريق صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. وذلك لان بنك الراجحي يعتبر من اهم واكبر البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية الذي يعمل علي تقديم جميع الخدمات المتميزة لعملائه، لان بنك الراجحي يعتبر من اقدمه واهم البنوك حيث أنشاءه عام 1957 حيث يعتبر اكبر الشركات المصرفية في المملكة حيث يقوم البنك بتوفير التمويلات لأبناءه المواطنين مثل تمويل شخصي يصل 50000 ريال بدون كفيل بالإضافة إلي التمويلات الأخري مثل التمويل العقاري. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح كل متطلبات فتح الحساب بالتفصيل وكيفيه وخطوات فتحه الكترونيا أيضا.

فتح حساب أونلاين الراجحي

بدا جميع مواطنين المملكة بالتساؤل علي كيفيه فتح حساب في بنك الراجحي وذلك لما يقدمه البنك من معاملات متميزه وبعض العروض الأخري للمواطنين، حيث يعتبر بنك الراجحي من اكثر البنوك الرائدة في المملكة السعودية لذلك فانه يعمل علي شريحه عاليه من مواطنين المملكة السعودية، فقد اصبح من السهل فتح حساب في البنك وأيضا يمكن للمواطن فتح محفظه إلكترونية بنك الراجحي ويقوم من خلالها متابعه الأرصدة الخاصة بالمواطن وتلقي الخدمات الإلكترونية عليها. كما أن المصرف اعلن عن سهوله فتح الحساب الآن الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمصرف حيث يتيح الحساب إدارة أموالك الكترونيا علي مدار الساعة ويمكن أيضا إصدار بطاقه مدي عبر الحساب. كما يوفر أيضا خدمات اخرى عديده مثل تحويل الأموال بكل سهوله وبأسلوب امن وسهل جدا. ويمكن أيضا الحصول علي افضل سعر لتغيير العملات المتاحة.

شروط الحساب الإلكتروني بالراجحي

ومن اهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي وهي فتح حساب بالبنك ويمكن من خلاله القيام بالأعمال المالية والحوالات المصرفية وممارسه بعض الخدمات المالية من خلالها بالإضافة إلي توفير خدمه صناديق الأمانات مع إصدار دفتر شيكات خاص للمواطن، حيث اصبح لأي مواطن من السهل فتح حساب ببنك الراجحي عن باتباع الشروط الأتية:

يجب أن يكون عمر المواطن 18 فاعلي.

أن يكون العميل مقيم داخل المملكة بصفه مستمره.

البيانات المطلوبة من العميل ومقدمه بشكل صحيح ومستوفي.

الهوية الوطنية أو هويه مقيم ويكونن ساريين المفعول.

يجب أن يكون رقم الجوال الخاص بالمستخدم صادر ومسجل من احد الخدمات الهاتفية بالمملكة.

أن يكون المستفيد مسجل ومفعل لمنصة ابشر ولديه حساب لإتمام عمليه توثيق الحساب البنكي.

يجب أن يكون المتقدم عميل لدي المصرف أو تحويل الراجحي.

أوراق فتح حساب عبر المصرف



يمكن لأي مواطن سعودي أو مواطن مقيم بالمملكة فتح حساب ببنك الراجحي وذلك لتلقي معاملاته المالية من خلاله وذلك قام البنك بطلب بعض الأوراق المهمة والمطلوبة لفتح الحساب وتكتمن هذه الأوراق وهي:

صوره طبق الأصل من جواز السفر أو بطاقه هويه.

إذا كان مقيم أحضار أوراق الإقامة الأصلية وصوره منها.

مفردات مرتب من الشركة التابع لها العميل.

كتابه العنوان الدائم للعميل.

خطوات فتح حساب إلكتروني

كما اعلن المصرف عن طريقه ومتطلبات فتح الحساب عبر موقع المصرف والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية:

تعبئه النموذج الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني مصرف الراجحي.

يجب التأكد من توثيق رقم الجوال المسجل بالحساب.

توثيق بياناتك عبر بوابه ابشر والتأكد من ذلك.

متاح بعد فتح الحساب إصدار بطاقه مدي.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قد قمنا بشرح كيفيه فتح حساب أونلاين الراجحي وشروطه والأوراق والمستندات المطلوبة وبعدها سيتم فتح حساب خاص للعميل،كما يمكن للمواطن الحصول علي تمويل عقاري من بنك الراجحي لشراء فلا أو قطعه ارض أو شقه سكنيه الكترونيا أيضا وفقا لرؤية المملكة 2030 والحصول علي جميع الخدمات الكترونيا والتحول الرقمي بالمملكة.