بريطانيا.. إخلاء فندق بعد تهديد بوجود عبوة ناسفة

بريطانيا.. إخلاء فندق بعد تهديد بوجود عبوة ناسفةأخلت الشرطة البريطانية المكلفة تأمين قمة مجموعة الدول السبع المقرر انعقادها في جنوب غرب بريطانيا اليوم فندقاً في (فالموث) بعد تلقي بلاغ بوجود عبوة ناسفة.

ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة قوله “وردت تقارير حول وجود عبوة مريبة داخل الفندق ويعتقد أن ذلك كان تحذيراً زائفاً وفتحنا تحقيقاً جنائياً لمتابعة الأمر”.

وأغلقت الشرطة الطرق والمسارات الساحلية المؤدية إلى خليج كاربيس والمنتجع الساحلي الصغير الذي يستضيف القمة وفرضت إجراءات أمنية مشددة في المكان.

ويقيم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل إلى بريطانيا مساء أمس في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث حيث مقر أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي القمة.

وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية حول مقر قمة مجموعة السبع وهي أول اجتماع بالحضور الفعلي لقادة الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين.

