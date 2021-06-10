العراق يضبط عبوات ناسفة وألغاما فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - قالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إن القوات الأمنية تمكنت من ضبط 63 صاعق تفجير، و60 مسطرة تفجير، إضافة إلى 48 عبوة مختلفة الأشكال، و15 لغمًا مضادًا للدروع بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وأشارت إلى أن قوات هندسة الفرقة السابعة تمكنت من تدمير المواد بدون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية تذكر.