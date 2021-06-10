التحالف: الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، إنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء، وأى مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عدم القيام بأى عملية يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمى فى اليمن.

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