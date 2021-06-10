روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا منذ فبراير 

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، تسجيل 11.699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى حصيلة يومية منذ فبراير الماضى، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 5 ملايين و167 ألفاً و949 إصابة.





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