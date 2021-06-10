كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية 2021

ومع إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، بدأت حملات البحث من قبل أولياء الأمورعن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تكون بديل قوي للثانوية العامة، يحمل لأبناءهم مستقبل مشرق في بلادنا العزيزة مصر، كما أن هناك مجموعة من أولياء الأمور يرفضون فكرة الإلتحاق بالثانوية العامة ليس فقط عب مالي ولكن أيضًا تجنب تعب الأعصاب وخاصةً أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية لها مستقبل واعد في مصر وأثبتت نجاحات عديدة في الكثير من التخصصات.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يوجد داخل مصر العديد من تلك المدارس التي تؤهل جميع الطكلاب للعمل داخل مؤسسات لدولة الصناعية والتجارية، كما أن تلك المدارس معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وأنها مؤهلة لدخول كافة الجامعات المصرية دون وجود أية إعاقة، علمًا بأن كافة إجراءات التقديم سيتم الإعلان عنها بعد إعلان نتيجة الإعدادية، وإليكم الآن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع أنحاء البلاد مبينًا كافة المعلومات.

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

يدرس الطالب خلال 3 سنوات العلوم الأساسية والعلوم الفنية في مجال تخصص إنتاج وصناعة الألبان مع التدريب العملي، تلك المدارس متاحة للبنين والبنات والتقديم بعد إعلان النتيجة على موقع المدرسة، علمًا بأن تتواجد تلك المدرسة في بورسعيد وتقتصر على أبناء المحاظة، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية.

مدرسة غبور

تتمتع تلك المدرسة بشهرة كبيرة داخل مصر لأن الكثير من طلاب يلجأون لها كملاذ آمن لمستقبل مشرق وخاصةً أن تلك المدرسة متخصصة في مجال صيانة السيارات وإصلاح هياكل السيارات والدهان والنقل والحالات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة مجموعة فولكس فاجن

تتمتع تلك المدرسة بشهرة كبيرة داخل مصر لأن الكثير من حاملي الإعادسية يلجأون لها كملاذ آمن لمستقبل مشرق وخاصةً أن تلك المدرسة متخصصة في مجال صيانة السيارات وإصلاح هياكل السيارات والدهان والنقل والحالات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

تتمتع تلك المدرسة بشهرة كبيرة في مجال تركيب وتشغيل الإضاءة وتكنولوجيا تكريب وتشغيل أجهزة الصوت، وأيضاً متخصصة في تكنولوجيا الخدع والمؤثرات، وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية ومنها أيضاً أزياء وأحذية العروض الفنية، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة بي تلك للكنولوجيا

تتمتع تلك المدرسة بشهرة في مجال تجارة التجزئة والتوريد والخدمات اللوجستية، يعتبر هذا المجال من أهم المجالات في مصر والكثير من الدول العربية والأجنبية، وله رؤية مستقبلية كبيرة من حيث العمل بداخله، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

تشتهر تلك المدارس بدارسة التبريد والتكييف والتركيبات الكهربائية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا الأثاث الخشبي والمعادن والسباكة ولحام المعادن وتشغيل المعادن، كما أيضاً تتواجد أقسام مثل: البتروكياويات، والكمياء الصناعية والمعالجات الحرارية والصيانة الميكانيكية والهيدروليك، وتعتبر تلك المدرسة مؤهلة لدخول المعهد الفني للقوات المسلحة، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

تشتهر تلك المدارس بدارسة صناعة المجوهرات والحلى، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة السويدي للكنولوجيا التطبيقية

تشتهر تلك المدارس بدارسة الكهرباء والميكانيكا والكثير من تخصصات عالم الحسوب الآلى، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

تشتهر تلك المدارس بدارسة الإنتاج الحيواني والداجني والزراعة والري، فقط لأبناء محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة إلكترومصر

تشتهر تلك المدارس بدارسة مواد صيانة الكهرباء، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية

تشتهر تلك المدارس بدارسة كافة علوم تشغيل المطاعم، متاحة فقط لطلاب محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي

تشتهر تلك المدارس بدارسة مواد تشطيبات وصيانة معمارية والتبريد والتكييف والتجارة والكهرباء، وأيضاً الشبكات المتخصصة للمنشآت، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة العربي

تشتهر تلك المدارس بدارسة مواد الميكانيكا والتكييف والتبريد والكهرباء، وأيضاً الشبكات المتخصصة للمنشآت، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.

مدرسة HST

تتخصص تلك المدرسة في مجال الذكاء الإصطناعي والمراقبة والإنذار وكافة الألعاب الرقمية والقنون الرقمية، متاحة فقط لطلاب محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات، ومن الجانب الآخر هناك مكافآت مالية أثناء التدريبات العملية، كما أنها توفر فرص عمل لطلابها بعد التخرج، التقديم على موقع الإلكتروني الخاص للمدرسة بعد إعلان النتيجة.