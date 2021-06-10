موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب وطريقة الحصول على نتائج الباك عبر الموقع الرسمي bac.men.gov.ma

موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب تسود اليوم حالة من القلق والتوتر بين أبناء وأهالي المرحلة الثانوية في دولة المغرب، حيث يبحث الجميع الآن عن موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب، والتي من المتوقع أن يتم الاعلان عنها بين لحطة وأخرى، واليوم سوف نناقش سوياً الموعد المحدد لها، وكيفية الحصول عليها بمجرد ظهورها، والاماكن والمواقع الصحيحة التي يمكنكم من خلالها الحصول على النتيجة الخاصة بك، فقط تابعوا معنا الأسطر القليلة القادمة.

موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب

أعلنت وزارة التربية والتعليم المغربية بتصريح من مصادر مؤكدة داخل الوزارة عن اليوم المرتقب والذي سيكون موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب، حيث سوف تظهر النتيجة عبر الموقع الرسمي الالكتروني التي قامت الوزارة بتجهيزه مسبقاً من أجل تلك المهمة، حتى تسهل على ابنائها الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم بمنتهى السهولة واليسر، ومن داخل منازلهم، دون تكلفة عناء الذهاب إلى مقر المدرسة، أو أي مقر للوزارة المنتشرة داخل البلاد، وذلك في اطار حرص الدولة المغربية على الحفاظ على صحة أبنائها من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المنتشرة في العالم أجمع، وتقليل مخاطر التجمعات والتكتلات البشرية، وقد حددت الوزارة يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام 2021، (18/6/2021) موعد الاعلان عن نتيجة الدور الأول للبكالوريا، فيما يتم الاعلان عن نتيجة الدور الثاني أو ما يعرف بالدورة الاستدراكية يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يوليو لعام 2021 (12/7/2021)، وعلى جميع الطلاب انتظار الموعد المحدد للاعلان عن النتيجة.

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2021 المغرب

بعد معرفة موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب يمكنك الآن اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة الخاصة بك.