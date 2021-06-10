الاستعلام عن موظف وافد 1442 وخطوات الاستعلام برقم الاقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن موظف وافد، تزداد عمليات البحث بشكل كبير في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عبر مختلف محركات البحث حول الاستعلام عن موظف وافد 1442، حيث قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اتاحتها رابط إلكترون عبر الانترنت يمكن جميع الكفلاء وأصحاب العمل في السعودية الاستعلام عن الموظفين الوافدين وذلك عن طريق رقم جواز السفر الخاص بهم أو عن طريق رقم الإقامة وذلك لمعرفة كافة التفاصيل حول الموظفين الوافدين من انهم ما زالوا على رأس العمل أم لا، في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول استعلام موظفين جدد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن موظف وافد

بعدما اشتعلت محركات البحث في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن موظف وافد 1442 نقدم لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن الموظف بشكل إلكتروني عبر الانترنت، عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الالكتروني على الانترنت.

اختيار الخدمات الالكترونية الخاصة بالموقع.

اختيار خدمة الاستعلامات عن وافد برقم جواز السفر أو رقم الإقامة.

تنبثق قائمة خاصة يوجد بها كافة الأمور الخاصة بالموظفين الوافدين.

الضغط على الامر الذي تريد الاستعلام عنه إلكترونيًا.

الاستعلام عن موظف وافد 1442

في ظل حرص الحكومة السعودية على جعل كافة الخدمات الخاصة بها بشكل إلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع بلدان العالم، تقدم الحكومة السعودية عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن موظف وافد 1442 بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مصالح حكومية ولكن عن طريق الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالوزارة على الانترنت وذلك حتى يتمكن كل أصحاب العمل والكفلاء من الاستعلام عن كافة الموظفين الوافدين بسهولة.