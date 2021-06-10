حماية الأسرة الاردنية: الفتاة التي ظهرت في الفيديو بحالة جيدة وهي موجودة لدينا

** يوجد ملف للفتاة لدى حماية الاسرة وآخر متابعة وزيارة لها كانت قبل ايام.
دوت الخليج :- أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفتاة التي ظهرت اليوم في فيديو جرى تداوله وادعت وجود خطورة على حياتها وتعرضها للضرب والايذاء من قبل ذويها يوجد لديها ملف دراسة اجتماعية لدى ادارة حماية الاسرة ويتم متابعة حالتها باستمرار وكانت آخر دراسة لمنزلها لمتابعة حالتها الاجتماعية قبل ايام وكانت بحالة جيدة ولا يوجد اية خطورة عليها .
مؤكداً انه وبعد ان جرى تداول الفيديو اليوم أُصطحبت لقسم حماية الاسرة في محافظة جرش وكانت بحالة جيدة ولا يوجد عليها اية علامات تدل على تعرضها للعنف كما ولا يوجد اية مؤشرات حول وجود خطورة على حياتها هذا ويقوم الان فريق من حماية الاسرة والتنمية الاجتماعية بمتابعة الحالة الاجتماعية للفتاة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها وبما يضمن عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العنف او التهديد مستقبلاً.
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