الاتحاد الأوروبى: المدنيون فى اليمن يدفعون ثمنا باهظا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الأوروبى فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، ندعو كافة الأطراف فى اليمن لتنفيذ اتفاق الرياض، كما ندعو الحوثيين للتعامل بإيجابية مع مبادرة وقف إطلاق النار. وطرحت السعودية أواخر مارس الماضى، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسى شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة. وتشمل المبادرة السعودية "فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسى للأزمة برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى".

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