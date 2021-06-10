سفير المملكة لدى مصر يلتقى نظيره اليابانى

جدة - نرمين السيد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلى، بمكتبه بمقر السفارة اليوم، سفير اليابان لدى القاهرة ماساكى نوكى.





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