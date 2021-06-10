الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى قمعت وقفة سلمية نظمها أهالى بلدة سلوان بمدينة القدس، أمام محكمة الاحتلال المركزية تزامنا مع جلسة للنظر فى قضية تهجير عائلتين من حى بطن الهوى، واعتدت بوحشية على المتضامنين، واعتقلت 3 فلسطينيين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فلسطينى من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.
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