موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية، يتسائل الكثيرون الآن من طلبة وئاولياء أمور حول موعد نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث انتهي الطلاب على حد سواء البنين والبنات من أداء الامتحانات الخميس السابق، وقد جاءت الامتحانات سهلة جدًا في مستوى الطالب المتوسط، كما تم اداء هذه الامتحانات وفق إجراءات مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد كالتباعد الاجتماعي بين الطلاب وحتى المراقبين وارتداء الكمامات الواقية من انتقال العدوى، وتطهير وتعقيم أماكن جلوس الطلاب بعد وقبل أداء الامتحاناتن ويجب شكر الحكومة على هذا المجهود الرائع للحفاظ على صحة أبنائنا بل وعلى الاسر بشكل كامل.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية

وقد صرح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظاة القليوبية بشأن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية، أنه خلال هذه الفترة أعمال التصحيح تجرى لمواد الشهادة الاعدادية تحديدًا بدما تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح في جميع الكنترولات الخاصة بالمحافظة، بل ورصد الدرجات، ومراجعتها ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي اعتماد النتيجة النهائية ثم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بإعلان النتائج، كما اشرا إلى أن النتيجة سيحين موعدها بعد الانتهاء من الامتحانات في فترة تتراوح بين لأسبوع وحتى العشر أيام.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة

وبعدما تعرفنا على موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليبوبية، سنتعرف الآن على موعدها في البحيرة، حيث صرح وكيل الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم في البحيرة بأن أعمال التصحيح تجرى على ما يرام، كما أشرا إلى أنه لم يصل أي شكوى متعلقة بصعوبة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021، وأشار غلى أن من المحتمل أن تظهر النتيجة في نهاية الأسبوع المقبل.