الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 وخطوات الاستعلام برقم الإقامة عبر موقع ابشر للجوازات

الاستعلام عن صلاحية الاقامة، اتاحت وزارة الداخلية السعودية مؤخرا خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، حيث يمكن للمقيم أو الوافد أن يقوم بالاستعلام عن مدة الاقامة الخاصة به، وذلك عن طريق الدخول على موقع أبشر، وهو الموقع المعروف بخدماته المتعددة، حيث قد أطلقته الممكلة العربية السعودية منذ وقت قريب من أجل استخدامه في إتمام العديد من الخدمات بشكل الكتروني من أجل التسهيل على كل مواطن وكل مقيم بالمملكة، ومن ضمن تلك الخدمات هي إمكانية التعرف على صلاحية إقامة الوافد، ونقدم لكم في هذا المقال الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها من أجل إتمام هذا الأمر من المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب الى مكاتب الجوازات الموجودة في المملكة السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

أطلقت المملكة العربية السعودية موقع ابشر الجوازات من أجل الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال الوافد المقيم بالمملكة، وذلك تجنبا للتعرض للازدحام في مكاتب الجوازات وعدم التعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا، ويجب على كل مقيم بالمملكة أن يقوم كل فترة بالاستعلام عن هذا الأمر وذلك تجنبا لحدوث أي مشاكل او ترحيل من المملكة أو دفع غرامات مالية، لذلك يجب عليه الدخول كل فترة الى موقع ابشر الجوازات التعرف على صلاحية إقامته، وإليكم الان خطوات الإستعلام عنها.

يجب أن يقوم المقيم أولا بالذهاب إلى موقع ابشر الجوازات. ثم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقمه القومي ثم كتابة رمز التحقق. يقوم المقيم باختيار الاستعلامات الالكترونيه ثم النقر على الاستعلام عن صلاحية الاقامة. كتابة رقم الإقامة الخاص بالوافد ثم القيام بكتابة رمز التحقق وسوف تظهر له جميع البيانات الخاصة به ومدة الإقامة الخاصة وصلاحيتها إذا كانت سارية.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة