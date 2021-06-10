صور.. المركز الثقافى الكورى يختتم مهرجان كيمتشى الربيع

جدة - نرمين السيد - واستضاف المركز 6 من أكثر المتابعين تفاعلاً مع الوصفات التى نشرها المركز على صفحات التواصل الاجتماعى حول طرق إعداد الطبق الكورى الشهير "كيمتشى" باستخدام مكونات محلية مصرية.

ورحب أوه سونج هو، مدير المركز بالحضور، قائلاً إن "الكميتشى هو أكثر الأطباق الكورية شهرة وشعبية فى كوريا وحول العالم"، مشيراً إلى أنه يتم إعداده من مكونات عديدة وبطريقة تختلف من منطقة لأخرى.

ونوه إلى إنه عندما نذكر الطعام الكورى فإن أول ما يتبادر إلى الذهن الكميتشى وبالإضافة لكونه غذاء صحى للغاية، يقلل الكميتشى الدهون فى الجسم ويقاوم الخلايا السرطانية.

وقال إن المركز يعتزم التوسع تدريجياً فى إقامة الأنشطة الجماهيرية بحيث تتاح الفرصة لمحبى الثقافة الكورية المشاركة فى الفاعليات المتنوعة للمركز.

وقام مدير المركز بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على المشاركين قبل أن يقوموا بجولة داخل المركز من أجل التعرف على الخدمات الثقافية التى يقدمها كما قاموا بتجربة الزى الكورى التقليدى "هانبوك" والتقاط الصور التذكارية داخل الغرفة التقليدية التى تضم مجسمات لمكونات المنزل الكورى قديماً.