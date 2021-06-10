“برقم الهوية” الاستعلام عن حساب المواطن يونيو 2021 لمعرفة تفاصيل صرف الدفعة الجديدة

الاستعلام عن حساب المواطن، مع بداية اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجديد يونيو 2021، بدأ آلاف المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط الاستعلام عن حساب المواطن، وذلك ليتعرف كل مواطن عن الموعد المحدد لصرف الدفعات الخاصة به، والجدير بالذكر أن الدفعات الخاصة بالمواطنين من المقرر أن يتم الانتهاء من وضعها في حسابات المواطنين البنكية اليوم، بالاضافة إلى ذلك فإنه قد تم الانتهاء من عرض اهلية الدفعة الماضية من الخاصة بحساب المواطن، ويكون التعرف على تلك الاهلية عبر نفس الموقع المحدد للاستعلام، وفي الوقت الحالي يستعد جميع المواطنين إلى الذهاب لسحب المستحقات المالية الخاصة بهم، وللتعرف على الخطوات الخاصة بالاستعلام الالكتروني، تابعوا موقعنا إقرأ نيوز.

الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن الان لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالاستعلام عن حساب المواطن بشكل إلكتروني، وقد جاء هذا واحدًا من افضل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا لعدم تفشي فيروس كورونا بين المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن الموعد المحدد لسحب دفعة حساب المواطن الـ43 والخاصة بشهر يونيو، ويمكن لجميع المستحقين أن يقوموا بالاستعلام للتعرف على ما إذا كان لهم دفعات هذا الشهر ام لا، يتمكنوا من تقديم أهلية للحصول على دفعات اخرى.

في الخطوة الاولى قم بالضغط على رابط استعلام حساب المواطن المحدد.

المحدد. بعد ذلك اضغط على كلمة تفاصيل بين جميع الخدمات المتواجدة امامك داخل الموقع.

بعد ذلك قم بالضغط على “الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الحالية”.

في الخطوة التالية قم بالضغط على الدفعة الـ 43.

سيطلب منك الموقع العديد من البيانات قم بإدخالها بشكل صحيح.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة ثم انقر على الاستعلام.

ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمنحة.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن