تخفيضات جرير للجوالات أكبر التخفيضات على الجوالات الأصلية

تخفيضات جرير للجوالات من أكثر ما يتم انتظاره من قبل الأفراد في حالة رغبتهم في الحصول على أجهزة الجوالات من مكتبة جرير، حيث يقوم العملاء من خلال عروض جرير للجوالات 2021 بالحصول على تخفيضات متميزة على الجوالات المختلفة، بالإضافة إلى أن جوالات جرير أصلية بسبب تعاملها مع شركات عالمية معتمدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تخفيضات جرير للجوالات.تخفيضات جرير للجوالات
تتميز تخفيضات جرير للجوالات أنها تشمل جميع الأجهزة سواء عالية السعر أو منخفضة السعر فمن خلالها يمكن الحصول على جوالات جرير رخيصة ومن أفضل العروض والتخفيضات التي توفرها المكتبة ما يلي:عروض جرير للجوالات 2021
- جوال سامسونج جالكسي أي 21 الترا بسعة تخزينية 128 جيجا بايت ذو اللون الفضي فانتوم بسعر 4399 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 5199 ريال ليحصل العميل على خصم بنسبة 15% بالإضافة إلى تقديم هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي.
- جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وذو اللون البرنزي بسعر 6199 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 7999 ريال ليحصل العميل على تخفيض بنسبة 23%.
- جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 5039 ريال ليحصل العميل على خصم بقيمة 1740 ريال سعودي.
يتم توفير العديد من عروض جرير هواوي للعملاء داخل مكتبة جرير نظرًا لاقبال العملاء على شراء أجهزة هواوي بشكل كبير ومن هذه العروض:
- جوال هواوي بي 40 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت ويدعم الجهات شبكات الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 3829 ريال ليتم توفير مبلغ 830 ريال سعودي.
- جوال هواوي بي 40 برو بلس بسعة تخزينية 512 جيجا بايت ذو اللون الأسود السيراميك ويدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس بسعر 4319 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 4799 ريال وبذلك يوفر 480 ريال سعودي.
أيضًا توفر المكتبة مجموعة من الجوالات الأخرى المتميزة منها:
- جوال موتورولا جي 5 جي بلس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1199 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 1399 ريال ليوفر العميل 200 ريال سعودي بالإضافة لحصوله على هدايا بقيمة 100 ريال.
- جوال نوكيا 8.3 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت والمدعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 2069 ريال.
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تخفيضات جرير للجوالات من أكثر ما يتم انتظاره من قبل الأفراد في حالة رغبتهم في الحصول على أجهزة الجوالات من مكتبة جرير، حيث يقوم العملاء من خلال عروض جرير للجوالات 2021 بالحصول على تخفيضات متميزة على الجوالات المختلفة، بالإضافة إلى أن جوالات جرير أصلية بسبب تعاملها مع شركات عالمية معتمدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تخفيضات جرير للجوالات.تخفيضات جرير للجوالات
تتميز تخفيضات جرير للجوالات أنها تشمل جميع الأجهزة سواء عالية السعر أو منخفضة السعر فمن خلالها يمكن الحصول على جوالات جرير رخيصة ومن أفضل العروض والتخفيضات التي توفرها المكتبة ما يلي:عروض جرير للجوالات 2021
- جوال سامسونج جالكسي أي 21 الترا بسعة تخزينية 128 جيجا بايت ذو اللون الفضي فانتوم بسعر 4399 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 5199 ريال ليحصل العميل على خصم بنسبة 15% بالإضافة إلى تقديم هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي.
- جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وذو اللون البرنزي بسعر 6199 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 7999 ريال ليحصل العميل على تخفيض بنسبة 23%.
- جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 5039 ريال ليحصل العميل على خصم بقيمة 1740 ريال سعودي.
يتم توفير العديد من عروض جرير هواوي للعملاء داخل مكتبة جرير نظرًا لاقبال العملاء على شراء أجهزة هواوي بشكل كبير ومن هذه العروض:
- جوال هواوي بي 40 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت ويدعم الجهات شبكات الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 3829 ريال ليتم توفير مبلغ 830 ريال سعودي.
- جوال هواوي بي 40 برو بلس بسعة تخزينية 512 جيجا بايت ذو اللون الأسود السيراميك ويدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس بسعر 4319 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 4799 ريال وبذلك يوفر 480 ريال سعودي.
أيضًا توفر المكتبة مجموعة من الجوالات الأخرى المتميزة منها:
- جوال موتورولا جي 5 جي بلس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1199 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 1399 ريال ليوفر العميل 200 ريال سعودي بالإضافة لحصوله على هدايا بقيمة 100 ريال.
- جوال نوكيا 8.3 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت والمدعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 2069 ريال.
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