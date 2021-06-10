بوابة ريف تسجيل الدخول وشروط قبول طلب الدعم

يمكن للأفراد عبر بوابة ريف تسجيل الدخول التمتع بالكثير من الخدمات التي يتم تقديمها عبر منصة ريف للمزارعين، حيث يعتبر دعم ريف للأسر المنتجة المساهم الأساسي في النمو الزراعي ومساعدة المزارعين على الحصول على الدعم الكافي، لذا يبحث الأفراد عن طريقة التسجيل في دعم ريف وكذلك شروط التسجيل في برنامج ريف ليتم بعد ذلك معرفة متى ينزل دعم ريف ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بوابة ريف تسجيل الدخول.

بوابة ريف تسجيل الدخول

يمكن من خلال بوابة ريف تسجيل الدخول الحصول على الدعم بكل سهولة على أن يكون المتقدم للتسجيل مستوفى كافة الشروط التي قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضعها لضمان حصول الدعم على مستفيديه وتتضمن هذه الشروط الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم للتسجيل عن 21 عامًا.

ألا يزيد الدخل الشهري للراغب في التسجيل عن 6000 ريال.

ألا يكون المتقدم للتسجيل قد حصل على دعم من البرامج الحكومية يتعدى الثلاثة برامج، وألا يزيد إجمالي الدعم عن 54000 ريال سعودي.

أن يقوم الراغب في التسجيل بتقديم كافة الأوراق والمستندات الدالة على مزاولته لمهنة الزراعة.

يجب أن يكون لدى العميل حساب شخصي بإحدى البنوك مفعل ويتم كتابته على المنصة.

شروط التسجيل في منصة ريفالقطاعات المستهدفة من برنامج ريف

يقوم برنامج ريف بتقديم الدعم لبعض القطاعات من خلال البرامج الفرعية وتشميل خطة الاستهداف ما يلي:

تطوير إنتاج النحل عن طريق تربية النحل بصورة سليمة.

تطوير إنتاجية البن العربي.

تطوير وتحديث قطاع الزراعة بوجه عام وتجارة الورد بشكل خاص.

تصنيع وتسويق والفاكهة كالرمان والعنب والتين وغيرها من الفواكه.

بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي يسعي البرنامج إلى تطويرها.

تسجيل الدخول منصة ريف

على الراغبين في تسجيل الدخول عبر منصة ريف وبدء الاستفادة من الخدمات المقدمة من البرنامج إتباع الخطوات التالية: