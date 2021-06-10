كندا تستقبل 7 ملايين جرعة إضافية من لقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "ستتلقى كندا 7 ملايين جرعة إضافية من لقاح موديرنا هذا الشهر - مع بدء الشحنات الأسبوع المقبل".

وأضاف ترودو، "كما أكدنا قبل ذلك، سنستمر فى تلقى أكثر من مليونى جرعة من لقاح فايزر كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، لحصول مواطنينا على اللقاح".

وكانت وزارة الصحة الكندية، قد أعلنت تطعيم أكثر من 71% من السكان المؤهلين، بجرعة واحدة من لقاحات كورونا بإعطائهم أكثر من 27 مليون جرعة، ما يضعها فى المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين عندما يتعلق الأمر بنسبة السكان.