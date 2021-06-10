رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى يُعلن استقالة حكومته

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو فرنسا الدولى عن ألبرت يالوكى موكبيمى، المتحدث باسم الرئاسة، تأكيده "أن نجريبادا قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشيل جوتوديا"، مضيفًا أنه سيتم الإعلان فى غضون ساعات قليلة ما إذا كان الرئيس سيعيد تعيين نجريبادا مجددًا أم لا.

وأوضح موكبيمى أن الرئيس قد يطلب من نجريبادا البقاء فى منصبه وإعادة تشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الاستقالة كانت متوقعة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التى جرت على ثلاث مراحل خلال الفترة بين شهرى ديسمبر ومايو الماضيين.