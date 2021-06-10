الادعاء الفرنسى يطالب بحبس صافع ماكرون 18 شهرا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز" عن تلفزيون "بى إف إم" اليوم الخميس، يواجه تاريل تهمة الاعتداء على موظف عام.

ويعاقب القانون الفرنسى على هذه الجريمة بالسجن 3 سنوات كحد أقصى وغرامة 45 ألف يورو.

وفى وقت لاحق وصف الرئيس الفرنسى الاعتداء بأنه حادث فردى، وقال إن العنف والكراهية تهددان الديمقراطية.

وكان مصدر فى الشرطة الفرنسية قد كشف، أمس الأربعاء، أن الشاب الذى صفع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يخضع للتحقيق.

وذكرت مصادر مطلعة على التحقيق أن تاريل يدير ناديا لعشاق فنون المبارزة بالسيوف التى يرجع تاريخها للقرون الوسطى وليس له سجل إجرامى سابق.

وخلال زيارة كان يقوم بها ماكرون لمنطقة "تان ليرميتاج" جنوب شرقى البلاد، اقترب الرئيس الفرنسى إلى حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه، مرددا عبارةً معروفة لدى المدافعين عن الملكية الفرنسية الماضية، قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقى القبض على المواطن بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته يصور الحادثة.